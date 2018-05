Sara Scimmi, la sorella Giulia: "Farò di tutto perché sia fatta giustizia"

Sara Scimmi aveva solo 19 anni quando la sua vita, lo scorso 9 settembre è stata spezzata. Oggi Giulia Scimmi, sorella di Sara ha condiviso una nota in cui chiede che sia fatta giustizia.

“Il camionista ha le sue responsabilità e non la può scampare così”, afferma Giulia in un appello su Facebook che ripercorre quei tragici momenti. Nel suo sfogo sui social, Giulia Scimmi prova a fare chiarezza su ciò che è successo prima che Sara fosse investita e sulle “colpe” dell’uomo che non si è fermato dopo l’incidente, che "continua a lavorare". L'autotrasportatore è indagato e la procura poche settimane fa ha aperto un nuovo fascicolo, per omicidio, contro ignoti.

Giulia chiede soprattutto a chi sa qualcosa di ciò che è successo prima che Sara fosse investita, di parlare, perché una delle ipotesi è che la ragazza sia stata portata su quella strada da qualcuno, forse picchiata o scaricata da un'auto in corsa.

Il dolore è tanto e Giulia Scimmi non si arrende: "Farò di tutto perché sia fatta giustizia".

