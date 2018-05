Serata sull'autismo a Gambassi Terme con Rotary, Lions e una delegazione moldava

L’autismo. Un “termine” che terrorizza al solo pronunciarlo e che addolora profondamente sia chi ha in famiglia ha un problema simile, ma anche chi ne ha solo sentito parlare senza mai entrarci dentro. La perdita del contatto con la realtà e la corrispondente costruzione di una vita interiore propria, che viene anteposta alla realtà stessa, crea problemi di rapporto con tutto il resto.

Quando poi l'autismo colpisce i bambini la gravità aumenta contemporaneamente alle preoccupazioni ed a volte anche alla impossibilità di poter intervenire in qualche modo. Questo l’argomento centrale della serata conviviale organizzata in modo ineccepibile dal collega Console Onorario della Repubblica di Moldova in Toscana, Alessandro Signorini. Oltre 150 le qualificatissime presenze intorno al tavolo dove al suono delle campane e degli inni Rotary e Lions si è dato inizio all’incontro.

Nel discorso iniziale, il Console Signorini ha parlato della necessaria sensibilizzazione e consapevolezza al problema dell’autismo. La scelta del colore blu manifesta il desiderio di conoscenza e di sicurezza e per testimoniare la nostra sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici. Ho risposto prontamente mettendomi a completa disposizione, ha detto Signorini, all’appello dell’organizzazione moldava SOS Autism rappresentata, per l’occasione, dalla Natalia Popov, che dedica se stessa in Moldova, ed ho trovato una prontissima risposta dall’Ambasciata della Moldova in Italia e dai Consolati Onorari.

Il primo passo è stato quello di coinvolgere le attuali Presidenti del Lions Club Boccaccio Barbara Scutumella e del Rotary Club Valdelsa Manuela Tamburini. La risposta è stata immediata e “fattiva” tanto da avviare rapporti di collaborazione con iniziative di condivisione, formazione, gestione, accoglienza ed inclusione sociale delle persone tra le strutture operanti nel territorio con una delle più significative associazioni operanti in Moldova dove, purtroppo ancora non vi sono grandi risultati, essendo molto isolata.

La parte conviviale è iniziata con la degustazione delle Placinte, tipico piatto Moldavo, continuando con piatti tipicamente Toscani accompagnati da vini autoctoni Moldavi. Ottima la degustazione finale di distillati Moldavi invecchiati. La sequenza dei saluti è stata avviata da Stela Stingaci, ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia che ha accompagnato la intera delegazione diplomatica formata dai tre Consoli Onorari, Alessandro Signorini per la Toscana, Domenico De Candia per la Puglia, Roberto Galanti per Marche e Abruzzo e dall’amministratore dell’ambasciata Andrei Stelea.

Il Console Onorario de Candia, nel suo intervento di saluti, ha parlato in modo accorato di Autismo e il Console Onorario Galanti si è soffermato sull’importanza dello “stare insieme”. Solo stando insieme, ha detto il Console Galanti, si possono affrontare alcuni gravi problemi. Auspico, ha concluso il Console Onorario Galanti, che di luci Blu se ne accendano tante in Italia. Più luce c’è, più si portano i problemi in emersione. Presenti autorità civili e militari: il sindaco di Montaione Paolo Pomponi, l'assessore del comune di Certaldo Antonelli, il colonnello Giovanni Semeraro della Scuola Marescialli Firenze, il dottor Quaglierini delegato di zona Lions Club Boccaccio, Filippo Ciampolini presidente Circoscrizione Lions Club Boccaccio, Manuela Tamburini Presidente Rotary Club Valdelsa annata 2017-2018, Barbara Scutumella Presidente Lions Club Boccaccio annata 2017-2018, Alessandro Artini presidente associazione Fiori di Vetro, Benedetta Bagni vice presidente, Bruno Sales direttore Neuropsichiatria Infantile ASL Centro Toscana, Leonardo Granchi psicologo Casa di Ventignano e Enza Gelli Casa di Ventignano.

I fondi raccolti sono stati donati all’Associazione SOS Autism di Chisinau, rappresentata da Natalia Popov, e sono destinati all'allestimento di una sala di chinetoterapia per i bambini moldavi con autismo. Durante la giornata, nel primo pomeriggio, è stato visitato anche il centro diurno per persone con autismo Casa di Ventignano ed avuti colloqui con i rappresentanti dell'Associazione Fiori di Vetro Onlus Autismo, al fine di avviare un rapporto di collaborazione e scambio di buone pratiche con l’Associazione moldava SOS Autism. L’Ambasciata ed i Consolati Onorari esprimono gratitudine e ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito e partecipato all’evento! Durante la conviviale è stato proiettato un filmato su Casa Ventignano seguito attentamente da tutti i presenti con un silenzio emozionante.

