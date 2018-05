Sesa, ad aprile crescita del 6% nei ricavi rispetto il 2017. I dipendenti possono scegliere il welfare sul web

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, comunica i dati di fatturato preliminare dell’esercizio al 30 aprile 2018 con ricavi consolidati di Gruppo pari a circa Euro 1.350 milioni (dati preliminari non oggetto di audit, i risultati consuntivi al 30/4/2018 inclusivi dei dati finanziari saranno diffusi a seguito del CDA del prossimo), in crescita di oltre il 6% rispetto al precedente anno fiscale, confermando la propria capacità di sviluppo continuo e sostenibile e sovra-performando il mercato di riferimento.

La crescita continua del Gruppo è stata alimentata dallo sviluppo delle competenze e della specializzazione delle risorse proprie umane. Il capitale umano del Gruppo Sesa al 30 aprile 2018 raggiunge il totale di 1.724 dipendenti, rispetto a 1.451 risorse al 30 aprile 2017, pressoché totalmente assunti a tempo indeterminato.

Durante l’esercizio sono proseguiti gli investimenti in risorse umane ed innovazione tecnologica, con oltre 170 assunzioni prevalentemente di giovani neolaureati provenienti dalle università italiane, inseriti in azienda con piani di formazione nelle aree di maggiore crescita e potenziale di sviluppo dell’Information Technology (cloud computing, security, digital services, IT consulting), percorsi di tirocinio professionale ed apprendistato (54 tirocinanti e 116 apprendisti al 30 aprile 2018) e confermati a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione con percentuali prossime al 100%.

Nell’ottica di impegno ed attenzione verso il benessere e la valorizzazione dei propri lavoratori il Gruppo Sesa rafforza ulteriormente il proprio sistema di welfare aziendale, introducendo piani di tipo flessibile, personalizzabili su misura.

Le risorse umane del Gruppo Sesa dal 1 giugno 2018 avranno la possibilità di beneficiare di un articolato piano di welfare fruibile mediante il portale aziendale con facoltà di selezionare provvidenze e servizi attingendo ad un menu digitale. Tale iniziativa integra e rafforza il sistema di welfare aziendale attivo da oltre 5 anni che per il 2018 include provvidenze e servizi di work-life balance rivolti ai lavoratori a sostegno del reddito, dell’istruzione e del benessere delle risorse umane (borse di Studio, contributi per colonie climatiche e soggiorni estivi di studio all’estero, contributi asilo nido, flexible benefit, servizi di work-life balance).

Infine anche quest’anno è rinnovato il sostegno del Gruppo Sesa all’attività della Fondazione Sesa, nata nel 2014 e dedicata ad attività di solidarietà sociale, formazione e ricerca e welfare sul territorio e a beneficio dei dipendenti del Gruppo. “Rendere il Gruppo Sesa un posto ideale dove lavorare è per noi molto importante, perché le risorse umane sono il più grande asset di ogni azienda innovativa. La promozione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, l’attenzione verso le persone, il profondo legame con il territorio sono valori per noi fondamentali per attrarre e trattenere i migliori talenti. La conferma del trend di crescita del Gruppo e del numero di occupati anno dopo anno rappresenta un elemento di profonda soddisfazione”, ha commentato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa. “La strategia di crescita continua e sostenibile del Gruppo Sesa è basata sullo sviluppo delle competenze e della specializzazione delle proprie risorse umane, su cui il Gruppo continua ad investire, anno dopo anno, focalizzandosi sulle aree a maggiore innovazione dell’Information Technology. Da sempre il Gruppo Sesa ha posto il proprio capitale umano e l’attenzione alle persone al centro di ogni scelta strategica, adoperandosi per migliorare la qualità della vita lavorativa delle proprie risorse umane con un sistema di welfare sempre più articolato e flessibile”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Fonte: Sesa Spa - Ufficio stampa

