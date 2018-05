Solidarietà a Mattarella, flash mob del Pd Firenze: in 100 cantano l'inno

I circoli del Pd di Firenze, nel tardo pomeriggio di oggi davanti alla prefettura, hanno organizzato un flash mob in difesa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'inno d'Italia è stato cantato in coro sorreggendo un grande tricolore. All'iniziativa, improvvisata e che ha preso in contropiede gli altri partiti che hanno annunciato manifestazioni l'1 e 2 giugno, è stata lanciata per le 18.45. A questa hanno preso parte anche il sindaco Dario Nardella e le parlamentari Caterina Biti e Rosa Maria Di Giorgi. Il segretario cittadino del Pd di Firenze Massimiliano Piccioli ha dichiarato: "Sentiamo l'esigenza di difendere il nostro Presidente e la Costituzione da tutti gli attacchi che sta ricevendo in queste ore. E rinnoviamo la nostra solidarietà a Mattarella, che proprio in questi momenti, ci risulta, è stato pure minacciato".

Nardella ha espresso il suo parere sul "merito di Salvini", che ha riunito tutto il popolo democratico, "stufo di vedere questa violenza e disprezzo per Costituzione e regole della democrazia e tricolore". "Il presidente Mattarella- ha proseguito il sindaco di Firenze- non ha bisogno di difese d'ufficio né di essere tirato per la giacchetta perché è una figura super partes: e in quanto tale si rispetta sempre. Il Capo dello Stato rappresenta tutti. Tutto questo film che abbiamo visto è stato messo in piedi da Salvini che voleva andare a elezioni anticipate, stanno iniziando a capirlo anche i grillini".

