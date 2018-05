Spaccia droga a minorenni, arrestato a Santo Spirito

Si aggirava intorno a piazza Santo Spirito a Firenze e non è passato inosservato allo sguardo dei carabinieri, che hanno scoperto che vendeva hashish, anche a giovani acquirenti e anche a minorenni. Il 50enne originario del Marocco ha venduto droga a un minorenne della Moldavia e un fiorentino 40enne, che sono stati fermati dai carabinieri con due frammenti di hashish per tre grammi.

Il marocchino, pregiudicato e nullafacente, è stato fermato e arrestato per spaccio di stupefacenti aggravato dalla cessione a persona minore. L'uomo è stato perquisito e aveva oltre 600 euro in contanti. I carabinieri hanno sequestrato la somma perché ritenuta provento di spaccio. I due acquirenti sono stati segnalati alla locale prefettura come tossicomani per la sanzione amministrativa. Il 50enne ha trascorso una notte nella camera di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Firenze Oltrarno in attesa del processo per direttissima in tribunale.

