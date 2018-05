Tiro a Segno Pistoia: 4 ori, 9 argenti e 2 bronzi al campionato regionale

La quarta gara federale del campionato regionale 2018, valevole per la qualificazione ai campionati italiani (in programma a luglio a Bologna), ha regalato tante gioie al competitivo ed affiatato gruppo del Tiro a Segno Pistoia. Al poligono di Pietrasanta la squadra del presidente Livio Di Stefano ha conquistato 15 medaglie (4 ori, 9 argenti, 2 bronzi). Sul gradino più alto del podio sono saliti Walter La Rosa, nella carabina 3 posizioni 50 metri, gli juniores Susi Folchinni e Francesco Baldini, rispettivamente nella pistola 10 metri e nella carabina libera a terra 50 metri, e Alessandro Tognarini nella specialità della pistola libera 50 metri. Due medaglie d'argento per Alessandro Michelini, nella carabina 10 metri e nella carabina libera a terra 50 metri, e per Chiara Gianni nella P10 e nella pistola sportiva 25 metri. Nella carabina 10 metri secondo posto per Francesco Baldini e Walter La Rosa mentre nella P10 l'argento va a Susi Folchinni, Alessandro Tognarini e Paolo Guerrini. Le due medaglie di bronzo arrivano dallo juniores Alessandro Occhipinti nella P10 e da Alessandro Romiti nella carabina libera a terra 50 metri. Buone prove, anche se non sono saliti sul podio, per Carlo Rotella (Master), Ciro e Luigi Folchinni, Alessio Querci (Master), Camilla Di Rubbo, Vittorio Santoru e Jessica Orassi, entrambi nella categoria Giovanissimi. I prossimi due importanti appuntamenti sono il 2° trofeo Ranking a Bologna e la 5° tappa regionale che si svolgerà a Siena nel mese di giugno.

Fonte: Tiro a Segno Pistoia - Ufficio Stampa

