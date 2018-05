Tornano i servizi Marebus di Tiemme, prima partenza sabato 2 giugno

I servizi Marebus prenderanno il via da sabato 2 e domenica 3 giugno per raggiungere, rispettivamente, Follonica e Piombino nonché Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Linea per Follonica e Piombino

Il collegamento Marebus per Follonica ed il porto di Piombino partirà dalla Stazione Fs di Siena alle 7.35, quindi da via Tozzi/piazza Gramsci alle 7.50 e da via Massetana Romana alle 7.55. La linea Marebus è in coincidenza con i servizi della linea ordinaria 131 provenienti da Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa: quindi anche l’utenza della Valdelsa può raggiungere Siena senza l’auto e proseguire verso il mare con il bus.

A Follonica il bus effettuerà le fermate di Senzuno (alle 9.25) e Prato Ranieri (villaggio Girasole, alle 9.35), mentre il capolinea sarà al porto marittimo di Piombino (alle 10.15), così da poter utilizzare anche i vari traghetti per raggiungere l’Isola d’Elba. Al ritorno il bus partirà da Piombino alle 17.40. L’arrivo al capolinea di Siena (Stazione Fs) è previsto alle 20.20. Questo servizio diventerà a cadenza giornaliera da sabato 9 giugno per proseguire fino a domenica 9 settembre 2018.

Linea per Castiglione della Pescaia/Marina di Grosseto e Principina a Mare

Da sabato 2 e domenica 3 giugno sarà disponibile anche il bus diretto a Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare. La partenza dalla Stazione Fs di Siena sarà alle 7.35 (via Tozzi/piazza Gramsci alle 7.50 e via Massetana Romana alle 7.55). L’arrivo a Castiglione della Pescaia avverrà alle 9.25, a Marina di Grosseto alle 9.35 e a Principina a Mare alle 9.45. Al ritorno, il bus effettuerà partenza da Principina alle 18.10 e raggiungerà il capolinea di Siena (Stazione Fs) alle 20.20. Da sabato 9 giugno questo collegamento sarà svolto tutti i sabati e giorni festivi fino al 9 settembre 2018.

Servizi MareBus da Chianciano Terme

Sempre da sabato 2 e domenica 3 giugno saranno attivi anche i servizi MareBus in partenza da Chianciano Terme, da dove è possibile raggiungere Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il servizio sarà disponibile a cadenza giornaliera da sabato 9 giugno fino a domenica 9 settembre 2018.

Per informazioni, dettagli sugli orari, le tariffe e le modalità di prenotazione è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it (all’interno della sezione Servizi Estivi) o rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l'800-922.984 da telefono fisso o l'199-168.182 da cellulare.

Fonte: Tiemme Spa - Ufficio Stampa

