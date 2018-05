Tramvia, Tenerani (FI): "In piazza Dalmazia si rischia disastro se previsioni sul traffico privato fossero sbagliate"

Una domanda di attualità per chiarire le dinamiche del traffico privato in piazza Dalmazia, balzato agli onori delle cronache dopo un articolo de La Nazione di venerdì scorso. A presentarla nel consiglio comunale di oggi per la risposta dell'assessore Giorgetti il consigliere di Forza Italia Mario Tenerani.

"Nella piazza, con i cantieri prima e adesso con la sede tramviaria ultimata, si è creato un imbuto infernale – ha commentato Tenerani dopo la risposta dell'assessore –. Stando a quanto ci dice l'assessore tutto va bene, e tutto funzionerà a meraviglia una volta che il tram della linea 3 sarà in esercizio. Noi vogliamo augurarci che le previsioni sulla diminuzione del traffico privato (- 28mila auto) siano esatte, perché se così non fosse, si creerebbe un 'tappo' che si farebbe sentire su tutto il traffico cittadino".

"Giorgetti poi spiega anche che sono stati approntati itinerari alternativi. Lo invitiamo ad illustrarli ai cittadini, a comunicarli con grande chiarezza e tempestività, perché è evidente che, ad oggi, i fiorentini non li conoscono" ha concluso il consigliere azzurro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

