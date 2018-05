Ubriaco dalla sera prima picchia la moglie e tenta la fuga

Un muratore 44enne romeno, M.M. le iniziali, è stato arrestato a Greve in Chianti per aggressione alla mogie 37enne e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ieri mattina, dopo essersi svegliato in auto con i postumi di una sbronza avvenuta a una festa di battesimo della sera prima, appena ha visto la moglie uscire con i cani l'ha aggredita prendendola a pugni in faccia e a calci. La donna ha chiamato il 118 senza avvertire le forze dell'ordine (non sporgerà denuncia) e i sanitari, una volta vista la situazione, hanno chiamato i carabinieri. Le due pattuglie sono arrivate quando l'uomo stava andando via a bordo di un fuoristrada. Solo con il blocco della strada per la presenza dell'ambulanza è stato possibile fermare la fuga sul nascere. Dopo l'arresto è stata ritirata la patente di guida ed è stato contattato l'ospedale Serristori di Figline e Incisa per accertare il tasso alcolemico. La moglie ferita è stata dimessa con 10 giorni di prognosi dall’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e potrà rivolgersi a un centro antiviolenza. Il pm di turno della Procura di Firenze ha disposto il trattenimento dell’uomo in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo di stamani.

Tutte le notizie di Greve in Chianti