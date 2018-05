Per Volterra: "Upv riscopre la democrazia partecipativa"

"A distanza di pochi mesi dal voto, upv riscopre la "democrazia partecipativa". Uno strumento che da nove anni a questa parte l'amministrazione ha sempre coltivato. C'è da dire che i tubi anonimi non c'entrano nulla colla democrazia partecipativa, che e' una questione ben più seria e non episodica. Negli incontri pubblici tematici che l'amministrazione continua a fare (gli ultimi su patrimonio culturale e sulle opportunità legate al riconoscimento Unesco), c'è stata la partecipazione di comuni cittadini e di addetti ai lavori, ma anche di enti e istituzioni della città. L'assessore Fidi ha addirittura colmato una lacuna partecipativa ereditata dal suo predecessore, organizzando un incontro pubblico sul recupero dello sperone in Piazza Martiri. Questa la linea ed il solco su cui continueremo a muoverci, con incontri tematici come quelli già annunciati durante la presentazione del movimento civico"

Fonte: Per Volterra

Tutte le notizie di Volterra