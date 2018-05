Asp Monteluipo, 32 classificate per i Nazionali Uisp di Cattolica

Meno 2 giorni all'inizio dei campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica, ed ogni anno sempre di più le ginnaste dell'ASP qualificate, 32 quest'anno. Questi sono i numeri definitivi che raccontano una bella storia. La presenza si fa sentire sempre di più, per quantità di ginnaste ammesse e per la qualità del lavoro svolto in palestra, che sta premiando davvero moltissime atlete del Palabitossi.

Diamo un nome e un volto a chi tra qualche giorno dovrà preparare valigie, muscoli e cervello per la partenza incombente del 30 maggio direzione Cattolica.

Per la Mini prima 3A Allieve Sarah Riccobono, piccola ma grande ginnasta, ancora in lotta con un infortunio al braccio che non la ha fatto assolutamente perdere la grinta. Per le Junior ci saranno Valentina De Rosa, Sofia Paoli, Carlotta Galli, Matilde Lensi, Siria Marcori (campionessa regionale a corpo libero), Anna Rofi, Ludovica Del Duca, Alice Squarci; per le Senior Alessia Gigli.

Nella Mini 4 attrezzi Junior ci saranno Camilla Marrazzo, Marta Paternò, MariaElena Distante; tra le Senior Sara Meozzi, Camilla Mazzone e nella Specialità Giuditta Rossi.

Per la Prima Categoria Elite Martina Bartalucci; Prima Categoria Junior: Martina Toccafondi, Amanda Cerri, Eleonora Letizia; Prima Categoria Senior Gaia Focardi.

Nella Seconda Categoria Elite Martina Giuntini (campionessa regionale a corpo libero e volteggio), Matilde Marinucci, Chiara Nannelli; tra le Junior Giulia Garofoli e nella Specialità Beatrice Rocchi (campionessa regionale a corpo libero).

La Terza Categoria Elite vedrà Francesca Barsottini, Azzurra Focardi (campionessa regionale generale, corpo libero e trave), Marta Marinucci, Martina Montalbano, Viola Cupo (campionessa regionale); nella Specialità Martina Preti (campionessa regionale a parallele).

Nota: diventano elite le prime cinque classificate nelle gara di federazione "silver" individuale o a squadre, considerando il miglior piazzamento delle due prove.

Queste 32 ginnaste avranno tutto il sostegno della società, delle istruttrici, che hanno l'onore di accompagnarle in questa che per molte sarà la prima avventura fuori casa in un Nazionale, e dei genitori, che vedono crescere le proprie figlie appassionate e grintose.! A Cattolica, al palazzetto dello sport di via Salvo D'Acquisto, si terranno le gara in due lunghi fine settimana: 31 maggio - 3 giugno e 7-10 Giugno.

Fonte: Asp Montelupo - Ufficio Stampa

