Città di Empoli, l'ospite d'eccezione è Massimiliano Rosolino

Spettacolo assicurato dall'1 al 3 giugno nel 26° meeting nazionale 'Città di Empoli' alla piscina comunale scoperta (50 metri) dentro il parco di Serravalle. A uno degli appuntamenti sportivi cittadini più importanti della stagione, organizzato come sempre dalla società locale T.N.T., sono iscritti poco meno di 1.000 atleti tra cui una cinquantina di portacolori del club empolese nelle categorie Esordienti 'A', Ragazzi e Unica, femminili e maschili.

Le gare inizieranno venerdì pomeriggio alle 15.30, continueranno per l'intera giornata di sabato (8.15 – 15.30) e finiranno domenica mattina (avvio 8.15). Si potrà inoltre assistere a un'esibizione di 'sincronizzato' nella vasca coperta, mentre un mercatino di esposizione e vendita di prodotti artigianali verrà allestito nel prato dell'impianto. Anche quest'edizione sarà nobilitata dalla presenza d'un campione di livello assoluto.

Dopo la partecipazione agonistica di Federica Pellegrini dodici mesi fa in occasione delle 'nozze d'argento', stavolta l'ospite d'eccezione è Massimiliano Rosolino, il nuotatore italiano più titolato di ogni tempo grazie alle 60 medaglie complessive conquistate nelle tre maggiori competizioni internazionali (Olimpiadi, Mondiali, Europei). Chiusa la strepitosa carriera quasi dieci anni fa, adesso l'olimpionico nei 200 misti a Sidney 2000 è testimonial della FIN e, durante la manifestazione, interagirà con gli spettatori, collaborando pure alle premiazioni. Già venerdì alle 12, comunque, il quarantenne versatile personaggio, con padre napoletano e madre australiana, interverrà alla concessionaria 'Scotti' in viale Togliatti a Sovigliana, assieme al presidente della FIN Toscana Roberto Bresci, al massimo dirigente e dt del T.N.T. Giovanni Pistelli, all'organizzatore della rassegna Andrea Volpini e al 'padrone di casa' Stefano Scotti, per tenere una conferenza stampa introduttiva all'evento.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

