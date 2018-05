Concorso letterario Virgilio, Valeria Tinti premiata in via Cavour

Si è concluso felicemente anche quest'anno il Concorso letterario Virgilio, promosso dalla fondazione Petralli e giunto alla sua terza edizione. Nato con l'intento di avviare i ragazzi ad una appropriazione della cultura umanistica attraverso la restituzione creativa nella narrazione, chiamava stavolta i ragazzi dei tre ordini del Liceo - artistico, classico e linguistico - a sondare l'universo tutto umano della non-fiction.

E così mercoledi 23 maggio, nei locali del Liceo in via Cavour, alla presenza dell'assessore alla cultura Eleonora Caponi, dell'avvocato Andrea Petralli in rappresentanza della Fondazione e della giuria del Concorso presieduta dal prof. Valerio Vagnoli e composta dal prof. Roberto Tofani, dalla prof.ssa Francesca Cecchi, dalla prof.ssa Caterina Isoldi e dalla dot.ssa Silvia Petralli, si è svolta la premiazione dei cinque racconti vincitori. Come dettagliato nel bando pubblicato a ottobre 2017, i premi offerti dalla fondazione Petralli sono stati i seguenti:

• Primo classificato: un e-book reader e un buono acquisto libri spendibile presso la libreria Rinascita di Empoli del valore di 250 euro.

• Secondo classificato: un e-book reader e un buono acquisto libri spendibile presso la libreria Rinascita di Empoli del valore di 200 euro.

• Terzo classificato: un e-book reader e un buono acquisto libri spendibile presso la libreria Rinascita di Empoli del valore di 150 euro.

• Quarto classificato: un e-book reader e un buono acquisto libri spendibile presso la libreria Rinascita di Empoli del valore di 100 euro.

• Quinto classificato: un e-book reader e un buono acquisto libri spendibile presso la libreria Rinascita di Empoli del valore di 50 euro.

Su iniziativa della fondazione Petralli tutti i partecipanti sono stati omaggiati di un set di calligrafia, a rimarcare il messaggio fondamentale di questo concorso: coltivare la passione per la scrittura, come necessaria espressione dell'io oltre ogni esteriore approvazione.

I risultati narrativi si sono rivelati eccellenti e originale la sensibilità nella scelta dei temi da esplorare: dai nodi più difficili dell'adolescenza alla memoria della guerra, delle migrazioni passate e recenti, al terremoto, al lutto, all'introspezione più intima.

Ecco gli autori e i titoli dei racconti selezionati quest'anno:

1* premio a Valeria Tinti per il racconto "Ana"

2* premio a Alessandro Giuntini per "In tempo di guerra"

3* premio a Beatrice Gambone per "Come Noccioline"

4*premio a Marco Vorfi per "Vite indelebili"

5* premio a Chiara Gonfiantini per "Ciò che rimane"

I ragazzi hanno saputo filtrare piccoli e grandi temi della vita attraverso il diaframma della scrittura e la magia di quest'arte antichissima si è riproposta: l'irrazionale si è cristallizzato in segno, il caos ha preso forma, l'urlo è diventato parola. E se sgomenta leggere la consapevolezza della fatica di questo 'mestiere di vivere' in penne così giovani, allo stesso tempo conforta incontrare in loro la scoperta della scrittura come uscita di sicurezza. "I libri sono un'assicurazione sulla vita, una piccola anticipazione di immortalità", scriveva Umberto Eco: che li si leggano o, tanto più, che li si scrivano, aggiungeremmo noi.

Fonte: Iis 'Virgilio' di Empoli

Tutte le notizie di Empoli