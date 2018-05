Consiglio comunale Certaldo, il verbale dell'ultima seduta

Consiglio Comunale ordinario del 31.05.2018 alle ore 21,00 in prima convocazione ed alle ore 21,30 in seconda presso la Saletta delle riunioni situata in Via 2 Giugno n. 48 a Certaldo

Ordine del Giorno

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

1) VERBALE SEDUTA DEL 26.04.2018 – Lettura ed approvazione.

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2) RENDICONTO DI GESTIONE 2017 – Approvazione.

3) BILANCIO PREVENTIVO 2018/2020 – Variazioni.

4) OPERE PUBBLICHE – Programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 – Deliberazione C.C. n. 10 del 19.02.2018 – Modifica.

5) SERVIZI SOCIALI – Fusione per incorporazione tra Società della Salute di Empoli e Società della Salute Valdarno Inferiore – Cessione partecipazione del Comune all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa - Approvazione.

6) URBANISTICA – L.R. 65/2014 art. 35 e D.P.R. 160/2010 art. 8 – Proposta di variante urbanistica mediante sportello unico per le attività produttive relativa alla trasformazione da ambito <G2.PR> per nuove attività turistico ricettive in ambito <AIC.PR.sa> per la realizzazione di una residenza sanitaria assistita mediante un intervento di ristrutturazione e ampliamento dell’edifico esistente della ex Tabaccaia Loc. Avanella/Scafati - Presa d’atto dell’esclusione da VAS ai sensi dell’art.5 comma 3 ter della L.R. 10/2010.

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI –

7) CONSIGLIO COMUNALE – Introduzione di sgravi IMU e TASI per privati che installano telecamere per la videosorveglianza come previsto dal Decreto Minniti ed installazione sistemi di videosorveglianza da parte del Comune - Esame mozione presentata dai gruppi consiliari FI ed AP.

8) CONSIGLIO COMUNALE – Azioni di sostegno alla causa Saharawi – Esame mozione presentata dal Presidente.

COMUNICAZIONI

9) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

