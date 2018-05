Don Renzo Fanfani ancora nel cuore di Avane: il ricordo a un anno dalla morte

Si terrà domani, mercoledì 30 maggio, una messa in suffragio di don Renzo Fanfani, nella piazza della Chiesa di Avane, dove per tanti anni Renzo ha combattuto le sue battaglie religiose e civili. Quella piazza che presto verrà intitolata all'ex parroco di Avane, come richiesto dal “Comitato di quartiere di Avane” e per il quale è già iniziato l'iter di procedura da parte dell'amministrazione comunale di Empoli.

A un anno di distanza, su iniziativa degli “Amici di Renzo” e del “Comitato di quartiere”, la frazione di Avane si raccoglie intorno al suo ricordo. A concelebrare saranno don Andrea Bigalli, padre Manoj Victor Braganza attuale parroco, don Guido Engels, don Alessandro Santoro, don Luigi Sonnelfeld prete operaio di Viareggio ed altri sacerdoti. Il comitato di quartiere di Avane ha distribuito casa per casa delle candele, con l’invito a partecipare alla messa e ad accendere una candela sul davanzale della propria casa.

