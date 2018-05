Fiori di Vetro Onlus dona arredi e riabilitazione alla Casa di Ventignano

Percorsi di riabilitazione, formazione ed arredi. E' questa la destinazione scelta dall'associazione Fiori di Vetro Onlus da riversare all'interno del centro diurno della Casa di Ventignano, a seguito della donazione di 12mila euro ricevuta dalla cooperativa del Molin Nuovo. La cooperativa dell'omonimo circolo, dopo la chiusura dello scorso settembre, ha deciso i soggetti ai quali destinare un contributo. Una somma ingente, la più alta fra le varie donazioni della cooperativa, che consentirà così all'associazione del presidente Alessandro Artini di dare un significativo aiuto alla struttura che ospita soggetti affetti da autismo. Così mentre si chiude uno storico percorso di una struttura, inaugurata nel dopo guerra, come sede di circolo, sala da ballo, pizzeria e scuola materna, si apre una importante finestra sociale adesso. Stavolta per il centro diurno della Casa di Ventignano. L'associazione 'Fiori di Vetro' ha avuto nelle scorse settimane incontri con i responsabili della struttura di Ventignano per decidere quale percorso intraprendere, a seguito di un gesto di generosità senza precedenti. Si potranno sostenere percorsi di riabilitazione, acquistare materiale didattico e strumenti musicali e di riabilitazione, un pc portatile e fisso, arredi per il giardino, un tagliaerba, la formazione degli operatori e un sostegno di 6 mesi ad un progetto legato al circo. "Siamo estremamente soddisfatti della sensibilità dimostrata dal circolo di Molin Nuovo. Noi con questo aiuto possiamo raggiungere molteplici traguardi, dai ragazzi fino agli stessi operatori”. L’associazione Fiori di Vetro Onlus porta avanti anche le attività per l’estate, come le vacanze, dove fornisce un prezioso contributo alle famiglie. Inoltre il 29 giugno si terrà a Empoli una cena di beneficenza di fronte a 400 persone con un dibattito legato allo sport e alla disabilità.

Fonte: Associazione Fiori di Vetro Onlus

Tutte le notizie di Fucecchio