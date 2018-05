Giornata dei piccoli musei, appuntamenti al civico 'della Paglia' di Signa

Il tempo che viene dedicato alle attività legate alla promozione delle collezioni dei Piccoli Musei in tutta Italia crea un forte legame tra il territorio e il visitatore. L’Associazione Nazionale Piccoli Musei promuove domenica 3 giugno la Seconda Giornata nazionale dei piccoli musei per celebrarne l'impegno e il valore.

Nello stesso periodo la Regione Toscana aderisce alla XVII edizione di Amico Museo. I Musei toscani dal 18 maggio al 3 giugno 2018 aprono le loro porte con visite guidate, esposizioni straordinarie, animazioni e laboratori per bambini e adulti. Un programma con tante attività diverse accomunate da un'identica passione: restituire il patrimonio culturale alla comunità con proposte che appaghino la curiosità di ogni visitatore, perché il museo è davvero un amico che non tradisce mai! Ogni volta, una scoperta e un'emozione unica!

Il Museo Civico della Paglia partecipa alle due iniziative (Seconda Giornata Nazionale dei Piccoli Musei e Amico Museo) con una apertura straordinaria domenica 3 giugno dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 16 alle ore 18:30. L’ingresso con visita guidata sarà gratuito e a tutti i visitatori verrà fatto omaggio di una piccola spilla in paglia.

Per info: biblioteca Comunale di Signa tel. 055875700 e-mail: biblioteca@comune.signa.fi.it e www.piccolimusei.com

