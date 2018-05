Giungono al traguardo i progetti di formazione musicale destinati a giovani di Promusica

Giungono al termine i percorsi didattici 2017/2018 destinati ai giovani e dedicati alla musica d’insieme con voce e strumenti che da qualche anno costituiscono il fiore all’occhiello delle attività della Fondazione Pistoiese Promusica: mercoledì 30 maggio alle ore 18 nella chiesa di S. Francesco a Pistoia saranno protagonisti di uno speciale evento musicale, gratuitamente aperto al pubblico, il coro Voci Danzanti, costituito da studenti provenienti dagli istituti comprensivi della provincia di Pistoia, l’Orchestra Sociale, formata dai ragazzi seguiti dai Centri Socio-Educativi gestiti dal Comune di Pistoia, e infine la JuniOrchestra della Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”.

Voci Danzanti nasce da un concorso lanciato dalla Fondazione Promusica per formare un coro di voci bianche; i giovani selezionati hanno partecipato ad un percorso formativo attraverso il quale sono stati selezionati i 40 migliori coristi.

L’Orchestra Sociale, invece, prende spunto dall’esperienza entusiasmante del Sistema Musica, nato quarant’anni fa in Venezuela grazie a Josè Antonio Abreu e fatto conoscere in Italia dal Maestro Claudio Abbado. L’Orchestra è composta da circa 60 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie che frequentano i centri socio-educativi Aquilone, Arcobaleno, Camposampiero e Airone, affidati alle “cure musicali” di un folto gruppo di istruttori, selezionati dalla Fondazione Promusica e provenienti per la maggior parte dalla Scuola Mabellini.

Il progetto, che proprio nel corso di quest’anno è stato ufficialmente ammesso nel “Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia” (un organismo che raccoglie in un unico sistema i 54 nuclei di orchestra creati in ben 14 regioni italiane) è realizzato in piena sinergia e comunanza di intenti con l'Associazione Teatrale Pistoiese, la Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”, i Servizi Sociali del Comune di Pistoia, gli Istituti Raggruppati, l'Associazione di volontariato Arcobaleno e le Cooperative Sociali Pantagruel e Arkè.

Ospite dell’evento sarà la JuniOrchestra, una compagine nata all’interno della classe di musica d’insieme della Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”: inizialmente costituita da un piccolo gruppo di strumenti ad arco si è gradualmente ampliata sia quantitativamente che qualitativamente, attraverso la progressiva immissione dei migliori “giovani” allievi della scuola provenienti anche da classi diverse da quelle di archi.

Da dicembre a maggio tutti i ragazzi coinvolti nei progetti Orchestra Sociale e Voci Danzanti hanno avuto la possibilità di seguire lezioni settimanali gratuite, individuali e collettive, presso la Scuola Mabellini e i Centri Socio-Educativi, mentre presso la Fabbrica delle Emozioni si è tenuta, una volta al mese, la prova collettiva con tutti i giovani studenti.

Fonte: Ufficio Stampa

