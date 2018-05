Inaugurata la mostra "L’Università di Pisa e la memoria di Curtatone e Montanara"

In occasione delle celebrazioni per il 170° anniversario della battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara, è stata inaugurata al Centro Congressi Le Benedettine di Pisa la mostra “Addio mia bella addio. L’Università di Pisa e la memoria di Curtatone e Montanara”, un'esposizione che, attraverso cimeli, documenti, foto, video e un plastico della battaglia, riporta in vita i momenti concitati dello scontro e ripercorre le tappe fondamentali della nascita di un mito.

La mostra, organizzata dall’Università di Pisa, con il contributo di Fondazione Pisa, Rotary Club Pisa, Rotary Club Pisa Galilei, Rotary Club Pisa Pacinotti, Rotary Club Cascina e in collaborazione con Domus Mazziniana di Pisa e il Museo Civico di Fucecchio, sarà aperta a ingresso gratuito fino al 30 giugno con il seguente orario: da lunedì a venerdì 15.00-19.00, sabato 9.00-12.00, il 16 giugno 9.00-12.00 e 16.00-22.00.

Nella tarda primavera del 1848 studenti e professori dell’Ateneo pisano, riuniti nel Battaglione Universitario, partirono per il fronte lombardo per combattere gli Austriaci, in difesa dell’indipendenza dello Stato Italiano. L’acme di quella eccezionale esperienza arrivò con la battaglia di Curtatone e Montanara, un combattimento «sanguinoso, accanito, disperato» che consacrò alla storia il coraggio e il sacrificio di centinaia di volontari.

La mostra è incentrata intorno alla memoria della battaglia e all’uso pubblico che ne è stato fatto nel corso dei decenni, dal Risorgimento fino alla costituzione della Repubblica e oltre, restituendo alla società di oggi la consapevolezza di un rilevante elemento costitutivo della propria identità. Il percorso espositivo poggia su un ricco materiale iconografico e documentario, nonché su alcuni cimeli di grande interesse storico, come la divisa appartenuta a Giuseppe Montanelli. Un plastico, appositamente realizzato, riproduce in scala il terribile scontro.

Fonte: Università di Pisa

