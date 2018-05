La Rete Museale Valdera presente per la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

La 2^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei vuole celebrare l'impegno e il valore di chi mette il cuore per tenere aperta la porta su argomenti che possono a volte sembrare di poco conto, ma hanno invece grande importanza per l'identità culturale di chi vive in realtà piccole, lontane dai grandi centri.

Gli obiettivi della giornata di domenica 3 giugno sono quelli di far conoscere il vero volto delle piccole realtà museali, la loro rilevanza, il loro ruolo e le loro specificità; in breve valorizzare i piccoli musei esistenti in tutta Italia, nessuna competizione con le grandi realtà famose, che contengono capolavori e attirano turisti e appassionati da tutto il mondo.

Dopo il successo della prima edizione, la Rete Museale della Valdera risponde “presente” a questa iniziativa. Infatti sul nostro territorio la Giornata dei Piccoli Musei interesserà molte realtà: il Museo della Storia antica del territorio di Bientina, che conserva reperti di notevole importanza storica risalenti ai primi insediamenti sul nostro territorio; i Musei di Villa Baciocchi (Capannoli), quello archeologico che propone un percorso sull'evoluzione della storia umana in Valdera, e quello zoologico che raccoglie oltre 1500 esemplari di fauna provenienti da ogni angolo della terra; il Museo della Civiltà Contadina di Montefoscoli (Palaia), che ci ricorda la vita semplice e genuina che conducevano i contadini delle colline pisane, dove è possibile visitare la cantina, il tinaio, il frantoio, il coppato e moltissimi strumenti per l'attività agricola; il Museo Giorgio Kienerk (Fauglia), che conserva molte opere pittoriche di Giorgio Kienerk, ma anche bassorilievi, sculture, incisioni, litografie e molto altro; il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, centro di arte contemporanea in rete con altre sedi in Francia, Spagna, Portogallo e Capoverde, e che ospita la mostra dell'artista spagnolo Alfredo Martinez Perez intitolata “Desde Alamada de Cervera” con pitture e sculture. L’ingresso, per tutti i musei, è gratuito. Gli orari potranno essere consultati sulla pagina facebook della Rete Museale della Valdera o su i siti di ciascun museo.

La giornata di domenica è un'opportunità per chi vuol conoscere la variegata offerta culturale dei Piccoli Musei della Valdera, ma anche per conoscere le persone che ne sono parte integrante; i musei, soprattutto quelli “piccoli”, sono fatti dalle persone, è per questo che al termine di ciascuna visita ai visitatori verrà offerto un “dono” da parte del personale del museo, in ricordo della fatica, della dedizione e della passione, che ogni giorno mettono a disposizione della comunità.

Come ha detto il Presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei Giancarlo Dall'Ara: "La festa è un invito a entrare nel cuore di un piccolo museo".

Fonte: Ufficio Turistico di Pontedera & della Valdera

