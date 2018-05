La tesoreria comunale di Certaldo passa a Mps

Il Comune di Certaldo informa che a partire dal 4 giugno 2018 la Banca Cambiano 1884 Spa non svolgerà più la funzione di tesoreria comunale e sarà sostituita dalla banca Monte dei Paschi di Siena.

Per agevolare il passaggio di consegne, si invitano coloro che devono fare pagamenti urgenti ad effettuarli entro il 30 maggio o in alternativa ad utilizzare il seguente conto corrente postale:

Comune di Certaldo – Servizio di Tesoreria n.30479505

(IBAN:IT 30 Q 076101 02800 000030479505)

Il Comune di Certaldo provvederà a comunicare il codice IBAN della nuova Tesoreria Comunale al momento della attivazione dello stesso, ovvero il 4 giugno 2018.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

