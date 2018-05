Licenziamenti Fedex-Tnt, altri due giorni di sciopero in Toscana

Vertenza Fedex-Tnt: sciopero di due giorni, dalle 00.01 del 31 maggio alle 23.59 del 1° giugno, di tutti gli addetti, compresi gli appalti (già si era scioperato lo scorso 17 maggio). Lo hanno deciso unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo due giorni di trattativa con le due aziende e dopo l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulle procedure di licenziamento per 361 persone e il trasferimento collettivo per 115. “Le due aziende - spiegano le organizzazioni sindacali - non hanno preso in considerazione la proposta di ritirare licenziamenti e trasferimenti, ma esclusivamente offerto degli incentivi, non specificati, a chi accetta il licenziamento. Alla struttura del Mise per la crisi d'impresa abbiamo spiegato che, alla ripresa del confronto, è utile il ritiro delle procedure e non è ammissibile, con i bilanci aziendali in attivo, un piano di riorganizzazione che parta dai licenziamenti”.

“Da parte nostra - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - siamo disponibili ad aprire un confronto, a partire dalla salvaguardia dei posti di lavoro, dal riconoscimento delle professionalità e dal superamento del modello produttivo basato sull'allungamento della filiera della logistica e della distribuzione delle merci, come nel caso di Tnt, puntando sull'internalizzazione delle attività, per fare emergere il modello produttivo virtuoso di Fedex. È stata condivisa la ripresa del confronto dal 4 giugno e una prima verifica al Mise è prevista il 7 giugno”.

In Toscana è prevista la chiusura della sede Tnt di Empoli (che impiega sei addetti), mentre sono in esubero due lavoratori in quella di Calenzano. “In Toscana tra Fedex e Tnt ci sono oltre 300 lavoratori: respingeremo questo Piano industriale perché il modello che deve passare è quello virtuoso di Fedex, dove i corrieri sono dipendenti, e non quello di Tnt, dove il lavoro è esternalizzato. La posta in palio è altissima, la mobilitazione andrà avanti finché i licenziamenti non saranno ritirati”, dice Gabrio Guidotti di Filt Cgil Toscana.

Fedex è un'azienda statunitense: nel 2015 ha realizzato un accordo per l'acquisizione della società Tnt fondata in Australia nel 1946 e con sede centrale nei Paesi Bassi. Entrambe le aziende sono presenti in oltre 200 paesi nel mondo.

Elenco presìdi Toscana (in ognuno, conferenza stampa alle 10 di giovedì 31 maggio. I presìdi resteranno in piedi anche il 1° giugno):

- Calenzano: sede Tnt in Via del Pratignone n.69

- Prato: sede Fedex in Via del Beccarello n.68 Macrolotto

- Empoli: sede Tnt in Via Partigiani D’Italia n.5

- Pisa: via Asmara 3 sede Fedex Cargo Village - via Galileo Ferraris n. 8 Ospedaletto

- Arezzo: sede Tnt in via Arturo Chiari n.13

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana