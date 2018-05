Nuovi manti di erba sintetica per i campini di piazza Elia Dalla Costa e Mantignano

Nuova valorizzazione per due campi da calcetto, quello di piazza Elia Dalla Costa e quello di Mantignano. Domani, 30 maggio, il taglio del nastro sarà in piazza Elia Dalla Costa. L’appuntamento è alle 16.30 e saranno presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore allo sport Andrea Vannucci e il presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito. L’intervento è stato eseguito direttamente dalla Amministrazione Comunale ed è stato finalizzato ad apportare migliorie al campo da calcetto posto all’interno dei giardini pubblici della piazza. Nel dettaglio è stato realizzato un nuovo manto in erba artificiale, è stata completamente rifatta la recinzione perimetrale ed è stata eseguita la predisposizione per l’installazione dell’impianto elettrico di illuminazione e relativa messa a terra. L’importo complessivo del progetto ammonta a oltre 70 mila euro. A Mantignano è stato completamente rifatto il manto in erba sintetica del campo di calcio a 5, completamente usurato dall’attività e dal tempo. E’ stata inoltre realizzata una struttura prefabbricata ad uso magazzino-lavanderia. L’importo complessivo dell’investimento è pari a 475 mila euro, compreso il campo a 11 rifatto l'estate scorsa. Il campo sarà inaugurato, alla presenza del sindaco Nardella e dell’assessore Vannucci e del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, giovedì 31 maggio alle ore 18.30.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

