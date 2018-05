Open day Modartech, una giornata di orientamento per i corsi post diploma

Una giornata per decidere del proprio futuro. È quello che propone l'Istituto Modartech con l'Open day di mercoledì 30 maggio (a partire dalle 14:30), durante il quale sarà possibile conoscere l’Istituto e confrontarsi con i docenti e con gli allievi che già hanno intrapreso il percorso di studi offerto dall'istituto di Pontedera.

Modartech invita gli studenti delle scuole superiori a conoscere da vicino i corsi in partenza a Ottobre 2018 dell’area Moda e Comunicazione, corsi rivolti agli studenti che dopo il diploma cercano un percorso completo di alta formazione accademica e professionalizzante per entrare nel mondo del lavoro.

La giornata comincia alle ore 14.30 con la presentazione dell'Istituto e dei corsi triennali tra cui Fashion Design, percorso di studi al termine del quale viene rilasciato un diploma accademico equiparato alla laurea triennale di I livello, riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Istruzione all'inizio del 2018 e che ha trasformato Modartech a tutti gli effetti in un istituto universitario.

Verrà presentato inoltre il corso triennale in Communication Design, il percorso di studi per sviluppare competenze visive, digitali e grafiche, per la formazione di un professionista creativo ed originale. Le borse di studio e le promozioni per l'advance booking.

Sarà inoltre possibile per i ragazzi, a partire dalle 16, avere colloqui individuali, visitare l’Istituto e visionare progetti e portfoli realizzati dagli studenti.

Per maggiori informazioni tel: 0587-58458 – email: orientamento@modartech.com

Fonte: Ufficio Stampa

