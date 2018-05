Nuovo parcheggio per 200 bici alla stazione di Pisa

Il nuovo parcheggio per le biciclette in zona Stazione è realtà. La struttura è funzionante, costruita su un’area di 500 metri quadrati, tra la Sesta Porta e la Stazione. Può contenere 200 biciclette. Ed è stata realizzata anche la nuova stazione per il bike-sharing da 12 posti. Il parcheggio è aperto tutto il giorno, naturalmente pubblico, e illuminato. Inoltre è dotato di videosorveglianza.

Pisa e le bici - Pisa sempre più si configura come un unicum a livello nazionale per il Ciclopi, il servizio di bike sharing. Dal 2013 le stazioni sono passate da 14 a 24, con più di 6.250 abbonati, 637.400 utilizzi e 2.269.000 km di percorsi complessivi. In più le piste ciclabili sono passate dai 27 km del 2009 ai 48 km del 2018, con l’81.9% di incremento. E’ stata completata la connessione tra via Matteucci e l’ospedale di Cisanello e ampliata la rete con la realizzazione a San Giusto e a Porta a Mare, nel sottopasso di Porta a Mare e tra via Moro e Conte Fazio. Sono in corso i lavori per la pista di via Livornese, che rappresenta un tratto della ciclopista dell’Arno che porta dal centro al mare.

Proprio il tratto pisano della ciclopista dell’Arno sta diventando realtà a disposizione di pisani e turisti. Mancano due parti: quello tra via Isola del Giglio fino a Boccadarno, da farsi sul sedime del vecchio trammino, e il ponte ciclopedonale tra Riglione e l’Ospedale che permetterà al popolare quartiere un collegamento diretto e veloce con Cisanello. Per questi ultimi due progetti, la Regione ha annunciato che Pisa si è aggiudicata il finanziamento da 2,5 milioni di euro attraverso il bando POR FESR 2014/2020.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

