Pendolari stipati nella tratta Empoli-Siena, la segnalazione di un passeggero

Pendolari e studenti stipati nelle carrozze nella tratta Empoli-Siena. Questa la segnalazione di un lettore che, a corredo, ha inviato a Gonews.it una foto rappresentativa della sua denuncia. La tratta in questione è quella che da Firenze va a Siena, il treno l'11747 con partenza da Santa Maria Novella alle 6.20 della mattina e arrivo a Siena alle 7.52, "che quasi una volta a settimana - scrive il nostro lettore- , anziché effettuare il viaggio con il treno a 5 carrozze, lo effettua con Minuetto (convoglio meno capiente ndr) , che stamani aveva anche la porta centrale guasta e le luci spente. A Certaldo centinaia di studenti di Poggibonsi e Siena, che normalmente riempiono il treno lungo, hanno trovato difficoltà a entrare nelle carrozze già piene. Alcuni ragazzi, e non pochi, non sono neanche potuti salire perché non c'era più posto. Si paga il biglietto e si viene trattati come viaggiatori di secondo livello. Questa non è certo una lettera sottoscritta da tutti i passeggeri, ma comunque credo che il pensiero di tutti sia questo. Trenitalia deve risolvere questa situazione e darci una risposta concreta".

La notizia del programma di raddoppio ferroviario della linea Empoli-Siena, attesa da 30 anni, risale a qualche mese fa, quando il sottosegretario alla presidenza Luca Lotti ha presentato a Castelfiorentino un piano da 227 milioni di euro che rivoluzionerà la mobilità ferroviaria sulla linea Empoli-Firenze ed Empoli-Siena (qui la notizia in dettaglio). Questo progetto permetterà di incrementare la frequenza dei treni sulla tratta per il raddoppio di Empoli-Granaiolo. Quando sarà realizzato, anche il treno Minuetto, poco capiente, avrà ragion d'essere per viaggi più frequenti, ma al momento il piccolo convoglio potrebbe non essere la soluzione adeguata a gestire l'elevato 'traffico di passeggeri' della mattina.

