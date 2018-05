"Qualche islamico mi ha minacciato di morte": denuncia social di Ziello (Lega)

"Qualche islamico ha pensato bene di minacciarmi di morte" inizia così il post di denuncia di Edoardo Ziello, assessore a Cascina e deputato della Lega. Sul suo profilo Facebook l'esponente del Carroccio ha detto di essere stato attaccato per essersi opposto alla realizzazione della nuova moschea a Pisa. Ziello ha pure pubblicato la lettera, scritta in stampatello e in italiano stentato. La missiva era indirizzata alla sede di Pisa della Lega ed è stata sequestrata dalla Digos.

"Qualcuno ha invocato ‘Allah’, ipotizzando la mia testa a penzoloni dalla moschea. Ora capite perché esiste un problema con l’Islam? Queste minacce non mi toccano minimante, ma anzi, rafforzano ancora di più le mie convinzioni" continua il post di Ziello.

