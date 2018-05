Record per Renaissance, colosso italiano del laser: +60% in un solo anno

Un balzo in avanti di circa 60 punti percentuali e la conquista del mercato italiano della medicina estetica e della dermatologia. È il record ottenuto in un solo anno da Renaissance, colosso italiano del laser nato dall’unione commerciale di Deka e Quanta System, eccellenze del Gruppo fiorentino El.En.

Una realtà che nel 2017 ha fatto registrare un aumento di quasi il 60% del fatturato, rispetto al 2016, attestandosi a circa 13 milioni di euro, contro gli 8,1 dell’anno precedente.

Una crescita frutto di scelte aziendali ben precise e pianificate, come quella di riunire le forze sotto la direzione di un unico marchio commerciale, creando un portafoglio molto diversificato di prodotti, soluzioni ed eccellenze tecnologiche.

Renaissance, attraverso una rete molto capillare di agenzie, che coprono tutte le regioni italiane, porta sul mercato i migliori prodotti di Deka, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di laser per applicazioni dermatologiche, di medicina estetica e chirurgiche, anche in campo oncologico, e quelli di Quanta System, specializzata nella produzione di laser per i settori della medicina estetica, della chirurgia e dell’arte. Un trait d’union nato al fine di ottenere un unico soggetto in grado di garantire un’offerta completa di sistemi, principalmente laser, ed attestarsi come punto di riferimento per il mercato interno. Renaissance gode di 36 brevetti di prodotto ed applicazione, validi sia per il mercato nazionale, che per quello internazionale. Completa il portafoglio degli asset una vastissima gamma di marchi registrati.

La sinergia che si è creata tra le due aziende Deka e Quanta System, sull’Italia, ha un ulteriore valore aggiunto, che è dato dall’offerta di servizi ed attività di supporto a favore del cliente, per aiutare i professionisti del settore con formazione continua ed assistenza post-vendita.

Nei primi mesi del 2018 Renaissance ha inoltre lanciato nuove piattaforme laser e a microonde. In particolare il sistema laser “THUNDER MT”, il più veloce al mondo per la depilazione, il “Q-PLUS C MT”, il sistema Q-switched con tre potenti laser attivi e la “Mixed Technology”, per rimuovere tatuaggi, anche resistenti con gradazioni critiche di colore, e lesioni pigmentate, unico al mondo per la sua capacità di emettere simultaneamente, miscelandole, più lunghezze d’onda , ma anche il nuovo laser “SmartXide Punto”, utilizzato per il fotoringiovanimento cutaneo ed il trattamento delle rughe. Infine il nuovo rivoluzionario sistema “ONDA”, che con l’emissione delle “COOLWAVESTM” tramite manipoli intelligenti brevettati, rappresenta il vero punto di riferimento nel settore dei trattamenti body, per cellulite, grasso e rassodamento corporeo.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dal progetto Renaissance in così poco tempo - commenta il Direttore Generale di El.En. SpA, Paolo Salvadeo -. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione del professionista soluzioni sempre attente al miglioramento della qualità della vita delle persone. Che si parli di dermatologia, chirurgia, dimagrimento, rassodamento corporeo, o cellulite. Non ci poniamo limiti, spinti dal desiderio e dalla passione per tutto ciò che è, o può divenire, nuovo. Mi riferisco naturalmente alle varie attività portate avanti con la collaborazione di importanti centri di ricerca, ospedali, ed università a livello nazionale ed internazionale. I recenti risultati di esercizio testimoniano ampiamente che la strada intrapresa è quella giusta. Da quest’anno punteremo moltissimo su ONDA, per i trattamenti corpo, con importanti investimenti anche in infrastrutture ed operations, per poter seguire al meglio la produzione di questo fenomenale prodotto, destinato a fare la storia del body shaping, in Italia e all’estero. Tanto per cambiare, ancora una volta una innovazione tutta italiana! Ne vado estremamente orgoglioso”.

IL GRUPPO EL.EN - Oggi il Gruppo El.En, di cui Deka e Quanta System fanno parte in qualità di controllate, vanta un fatturato consolidato di 306 milioni di euro, in crescita del 21,3% rispetto ai 252,6 milioni del 2016. Ottimo anche il risultato aziendale ante oneri finanziari (EBIT), che nel 2017 si è attestato sui 30,4 milioni di euro (+10,3%) rispetto ai 27,6 milioni di euro del 2016.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calenzano