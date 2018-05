Rendiconto del Consiglio regionale, la Lega: "Utilizzare disavanzo per famiglie in difficoltà"

“La Commissione Controllo da me presieduta-afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega e Portavoce dell’Opposizione-ha dato il via libera a maggioranza al rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario del 2017, con l’astensione, tra gli altri, del mio partito.” “L’avanzo è di quasi 1 milione e 800 mila euro-prosegue il Consigliere-e la destinazione di questi fondi sarà decisa entro luglio(tra l’altro, il bando che, l’anno scorso, destinava 200.000 euro a persone indigenti non è stato ancora colpevolmente emanato).” “A tal riguardo-precisa Alberti-rtengo che sia quindi doveroso, urgente ed opportuno che la cifra risparmiata sia riservata, almeno in parte, ad iniziative mirate appunto a sostenere le fasce più deboli della popolazione toscana.” “Negli anni passati-ricorda l’esponente leghista-parte dell’avanzo venne impiegato, ad esempio, per favorire la valorizzazione delle città murate presenti in Toscana; per carità, la cultura va preservata e promossa, ma ritengo che vi siano ben altre priorità, considerando che la crisi economica è tutt’altro che passata.” “Quindi-conclude Jacopo Alberti-invito caldamente il Consiglio ad indirizzare una cifra consistente verso progetti specifici che, come detto, siano di concreto supporto a chi non riesce ad arrivare a fine mese….”

Fonte: Gruppo Lega

