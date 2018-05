A tutto spettacolo con Polis, eventi e saggi musicali nell'auditorium di Certaldo

Quattro eventi pubblici in quindici giorni in luoghi importanti del paese e poi, per tutto il mese di giugno, decine di saggi musicali di fine anno nell’auditorium di viale Matteotti 51. Dal 30 maggio alla fine di giugno sarà un mese di eventi targati associazione Polis, eventi che daranno la possibilità a tutti certaldesi e non solo di divertirsi e intrattenersi con quelle attività di spettacolo che vengono create ogni anno, da settembre a maggio, nei laboratori artistici comunali.

Si inizia mercoledì 30 maggio al teatro multisala Boccaccio con la rappresentazione di “Come alatiel va in sposa al re del Garbo” di Oranona Teatro Giovani la formazione teatrale di Polis, diretta da Martina Dani. Lo spettacolo si svolge nell'ambito della rassegna teatrale Maggio amatoriale e vedrà in scena ben 18 allievi del laboratorio teatrale, quattro della scuola di musica ed uno della scuola di danza, a dimostrazione anche della capacità di coordinamento e collaborazione all'interno dell'associazione.

Secondo appuntamento in trasferta a Firenze al teatro Obihall dove il 5 giugno alle ore 18:30 si svolgerà il saggio di danza lo spettacolo di fine anno della scuola “L'art de la danse” - attiva in diversi comuni dell’empolese valdelsa, oltre che a Certaldo presso Polis - con tante allieve presenti.

Di nuovo a Certaldo ma questa volta in piazza della Libertà il 7 giugno alle ore 20:00 con il laboratorio di circo dell'associazione Circo Libera Tutti, che presenterà tutte le sue attività per grandi e soprattutto per giovani.

Ultimo appuntamento della serie sarà il 14 giugno alle ore 21:00 di nuovo al teatro multisala Boccaccio con il concerto della “Orchestra Polis” con i gruppi di musica d'insieme della scuola ed il saggio di danza.

Ma per tutto il mese di giugno non ci sarà mai “silenzio” perchè quasi ogni sera l'auditorium della scuola di musica di viale Matteotti 51 ospiterà i saggi degli allievi di strumento della scuola di musica.

“Siamo soddisfatti di questo calendario di eventi che ci consente di mostrare alla cittadinanza il risultato di un anno di lavoro - dice il presidente di associazione Polis, Alfiero Ciampolini - le attività dei laboratori sono attività formative per i giovani, attività di educazione permanente rivolte a persone di ogni età, ma non sono solo delle esperienze individuali, perchè queste attività arricchiscono la vita culturale di tutto il paese. Stiamo anche lavorando per organizzare una festa di fine corsi che potrebbe svolgersi alla fine di giugno, per riunire allievi e famiglie in una serata all'insegna dello stare insieme e della cultura.”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

