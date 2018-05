Taglio del nastro per lo sportello al cittadino di consulenza legale gratuita per l'Empolese Valdelsa

Dall'annuncio a fine 2017 alla realtà: è stato aperto lo sportello al cittadino (che sarà attivo a settembre 2018 dopo la formazione legale) gestito dagli avvocati dell'associazione di categoria dell'Empolese Valdelsa. Nei locali del giudice di pace di via Sanzio a Empoli, finalmente trova spazio lo sportello, con terminali e biblioteca dedicata ai legali, nel quale si offrirà a titolo gratuito una prima consulenza di indirizzo per chi si trova di fronte a difficili questioni da risolvere. A firmare la convenzione per conto dell'Unione Circondario il sindaco Brenda Barnini, per gli avvocati il presidente dell'Ordine di Firenze Sergio Paparo. Presenti anche il consigliere empolese dell'Ordine Roberto Nannelli (che curerà la formazione per le 25 toghe che si sono offerte volontarie già da ora), il presidente dell'Associazione Avvocati Empoli Valdelsa Gian Paolo Stefanelli, sindaci e assessori in rappresentanza degli 11 comuni del circondario.

