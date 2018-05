Taglia la strada a una scooterista facendola cadere e si allontana: denunciato

Prima taglia la strada a una scooterista e la urta facendola finire a terra e si allontana senza prestare soccorso. Poi un’ora dopo torna sul luogo dell’incidente per chiedere informazioni sulle condizioni della giovane facendo insospettire gli agenti di Polizia Municipale che lo ha messo alle strette facendolo alla fine confessare. Per il protagonista, un 79enne fiorentino, è scattata la denuncia per omissione di soccorso. È accaduto oggi pomeriggio in viale Lavagnini. Erano passate da poco le 16. La 26enne fiorentina stava transitando con lo scooter sul viale verso piazza della Libertà quando è stata urtata da un’auto nera che, viaggiando nella stessa direzione, l’ha superata tagliandole la strada. La giovane è stata stretta al new jersey centrale ed è caduta. Il conducente dell’auto si è fermato più avanti, è sceso dalla vettura guardando indietro e, nonostante avesse visto la ragazza a terra, è risalito allontanandosi. Il tutto davanti a due testimoni che, pur non avendo annotato la targa, hanno memorizzato colore e modello dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto infortunistica stradale per i rilievi e quando sono arrivati erano in corso i soccorsi da parte del personale del 118. Ma la vicenda non finisce qui. Era infatti passata poco meno di un’ora dall’incidente quando il fuggitivo è tornato sul posto. Ha parcheggiato l’auto distante e ha iniziato a chiedere informazioni su cosa fosse accaduto e sulle condizioni della scooterista proprio al padre della giovane. Domande cosi dirette da far insospettire gli agenti che hanno capito che si trattava del responsabile. Sospetto confermato anche dai danni riportati sul veicolo e dal numero di targa dell’auto a cui, nel frattempo, gli agenti erano risaliti grazie alle immagini delle telecamere. L’uomo inizialmente ha negato ma poi ha finito per confessare giustificandosi con il fatto che doveva andare dal medico per alcune ricette . La giovane è stata portata in ospedale è con l’ambulanza. Per il fuggitivo, 79 anni di Firenze, sono scattati la denuncia per omissione di soccorso e il ritiro della patente.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

