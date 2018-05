Terzo raduno a Certaldo per i Terrier scozzesi

Anche quest’anno un'onda bianca ha invaso Certaldo. Domenica 27 Maggio si è svolto nel paese del Boccaccio il terzo raduno di possessori di una razza di cani provenienti dalla Scozia, Il West Highland White Terrier. Da quest’anno aperta all’altra razza di Terrier Scozzese lo Scotthish Terrier. Il raduno è stato organizzato dalla Fiorentina Tania Suisola e dal Certaldese Cameli Massimiliano, amministratori del gruppo Facebook “Il giardino incantato dei Westy e Scotthish”. L’evento ha richiamato possessori delle due razze Terrier da tutta la Toscana e da altre regioni Italiane. La giornata è iniziata con il ritrovo in piazza della Libertà, una gita nelle campagne limitrofe per finire con un pranzo in agriturismo.

