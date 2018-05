Un tir è rimasto incastrato tra le case di via Nerucci a Pistoia, nella zona dei cimiteri, vicino all'area industriale di Sant'Agostino. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un'autogrù per disincastrare il mezzo. Il camion si è trovato stretto tra le mura non riuscendo ad andare avanti e neppure a tornare indietro. L'intervento è durato due ore e la strada è rimasta chiusa al transito.

