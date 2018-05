Tir ribaltato su un fianco a Capanne di Montopoli

Un tir si è ribaltato sul fianco destro sulla via Romanina alla rotatoria di Capanne (Montopoli in Val d'Arno) questa mattina intorno alle 7 (non alle 8 come precedentemente riportato). Sul posto i carabinieri di San Miniato e i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Il carico del camion, generi alimentari, si è in parte riversato sulla strada. Opportuna bonifica è stata fatta anche sulla carreggiata per il gasolio fuoriuscito dal mezzo. Non ci sono stati danni a persone e il conducente è uscito illeso.

