Tutela patrimoniale, incontro con Confesercenti a Montecatini Terme

Confesercenti, con l’obiettivo di far crescere le imprese associate, organizza un incontro con alcuni professionisti nel settore della protezione dell’azienda, per illustrare gli aspetti legali e le agevolazioni fiscali legati a questo aspetto.

La giornata di formazione, rivolta a tutte le imprese, si terrà mercoledì 30 maggio alle 14,30 nella sede della Confesercenti di Montecatini Terme(via Ugo Foscolo 43).

L’incontro esaminerà l’utilità di porre in atto una valida tutela patrimoniale, la pianificazione successoria o il passaggio generazionale anche per un investimento futuro. Le cose da fare e da non fare in modo che le imprese abbiano la possibilità di cogliere appieno il significato del progetto.

Fonte: Ufficio stampa

