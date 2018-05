Volterra Mistery & Fantasy 2018, ecco il programma

Siete pronti per una nuova Avventura? Il 9 e 10 Giugno vi aspetta la V edizione di Volterra Mistery & Fantasy 2018.

L’evento ludico volterrano, manifestazione di richiamo su tutto il territorio, si svolgerà, come al solito, nelle principali piazze e strade di Volterra ed aumenterà l’offerta di divertimento con due palchi spettacolo posizionati in Piazza dei Priori ed in Piazza XX Settembre.

Tutto è pronto per l’inizio della nuova avventura che ha come tema principale quello di “fumettisti e fumetti”: il primo passo è stato fatto con la suggestiva locandina, firmata dal bravissimo autore Daniele Caluri che sarà a disposizione del pubblico presso l’Area Fumetti ed Autori , situata nelle Logge del Palazzo dei Priori, in compagnia di altri noti disegnatori ed illustratori come: Emiliano Pagani, Alberto Pagliaro, Bruno Cannucciari, Marcello Mangiantini, Francesco Ripoli e Riccardo Burchielli. Grazie alla loro presenza e disponibilità, la domenica mattina si potrà tenere il Portfolio Review, momento dedicato a studenti ed aspiranti disegnatori che avranno la possibilità di mostrare il proprio lavoro ai più esperti, pronti a dispensare consigli o, semplicemente, ad incontrare coloro che si accingono a percorrere la stessa strada in veste professionale o per pura passione. Tra questi, la creatrice del manifesto della edizione 2017, Feramis, presente con uno stand tutto suo.

Per restare in tema fumetti, è stata inserita in questa V edizione della manifestazione la mostra antologica , “A come Avventura” del Maestro Raffaele Vianello e verrà inaugurata, alla presenza dell’autore, in concomitanza con la prima giornata del Festival, il 9 giugno 2018 per restare poi aperta al pubblico (orario 16.00 - 19.00) fino a domenica 24 giugno. Le opere esposte sono una minima parte dell’immensa produzione dell’artista veneziano, amico e collaboratore di Hugo Pratt. La mostra è organizzata da Gianni Fontana in collaborazione con Associazione Lesha e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Volterra.

Presso l’Area Autori saranno numerose le presentazioni di libri fantasy e non, grazie alla associazione “nati per scrivere” ed a svariati autori, alcuni volterrani che hanno sorpreso pubblico e critica con le loro opere.

L'originale manifestazione, rigorosamente gratuita - grazie alla collaborazione della Cassa di Risparmio di Volterra e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ed a associazioni ed attività commerciali della città - segue lo stesso schema di successo della scorsa edizione, con un “dolce assaggio” il venerdì pomeriggio nel laboratorio per famiglie Anime di Zucchero a cura di Francesca Molesti, proseguendo con il tuffo di sabato e domenica tra espositori, dimostrazioni di giochi da tavola (della fumetteria Stratagemma) e tornei di carte collezionabili (con David Carli di Games Paradise), shooting fotografici e consueta gara cosplay della domenica pomeriggio, diretta da Andrea Barbieri ed Alessia Panda Scipioni.

Sarà con noi ed incontrerà gli appassionati del settore l’attore Aldo Stella, doppiatore, dialoghista, direttore di doppiaggi italiani, ed interprete teatrale. Numerose le sue competenze, interpretazioni o direzioni, basti dire che, nel campo dei videogiochi, è la voce italiana ufficiale di Clank nella serie di Rachet & Clank e di Dr. Eggman a partire da Sonic Generation. Lo abbiamo invitato a concedere una breve intervista dal palco di Piazza dei Priori , per descrivere la sua esperienza nel doppiaggio e dare qualche consiglio a chi si vuole avvicinare a questo mondo.

Passo dopo passo, per chi intende lasciarsi un pò andare, trucco e make up a tema a cura della Freelance Hair & Make-up Artist professionista, Margherita Vannini: provare per credere!

Immancabili e richiestissimi i photoshooting nel Palazzo Viti curati dal fotografo Enrico “Tigerman” Bertelli ai quali si affianca la nuova location fotografica della Sala della Giunta del Palazzo Comunale da una idea del “nostro” Mauro Fanfani che sarà circondato anche dai pericolosi Volturi (Accidia Cosplay). I protagonisti della saga di Twilight - alcuni provenienti direttamente dall’America con abiti originali dei film - resteranno in Sala Giunta in adunanza permanente in attesa dello loro vittime o sfileranno in giro per la città a disposizione del pubblico per originalissimi selfie a premio .

A cura del Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina (sabato 9 giugno partenza: ore 17.30 - ritrovo: ore 17.15 presso Ufficio Turistico Comunale, Piazza dei Priori 20 Tel. +39 0588 87257- Lingua: italiano e inglese) sarà possibile partecipare al Mistery and Fantasy – New Moon Tour: torneremo sulle tracce di Edward e Bella, ripercorrendo i luoghi di New Moon, dove l’arte e la storia millenaria fanno da cornice alla fantasia del romanzo di Stephenie Meyer. Visita guidata sui luoghi del capitolo 20 di New Moon con finale a sorpresa nei sotterranei dei Volturi (durata circa 1 ora e mezzo e include il New Moon Kit, su prenotazione).

Volterra Mistery e Fantasy 2018 è orgogliosa di ospitare anche il noto fotografo romano Matteo Sciarra che, oltre a salire sul palco per un breve workshop a tema fotografico, sarà presente con set privati personali (su prenotazione) nei luoghi più suggestivi della nostra Volterra, location di eccezione per tutti gli appassionati del settore, grazie alle piazze, ai luoghi storici, ai vicoli che la rendono unica, sia per scatti in esterno che all’interno dei palazzi privati.

Si rinnovano ed aumentano le speciali aree tematiche e di gioco riservate ai più piccoli : in Via Gramsci trucca bimbi, palloncini modellabili, giochi,pasta di sale e laboratori a tema fantasy per iniziare a costruire da soli il proprio accessorio cosplay; sul palco in Piazza dei Priori concerti ed altra animazione con la bellissima cantante e cosplayer Fiore di Luna in concerto live, indimenticata Biancaneve delle scorse edizioni. La consueta presenza di Animazione con Serena di Serena Baroncini si fa in quattro grazie alla collaborazione con animatori professionali come Cuky’s Play e Calimero con Matteo Animazione.

Novità assoluta ed esperimento tutto volterrano, l’introduzione, domenica mattina, della Sfilata Fantasia, prima esibizione in “cosplay” con gara dedicata solo ai bambini e numerosi premi messi in palio dagli esercizi commerciali.

Presente come di consueto, nella nova location di Via Turazza, l’area retro e video – games a cura di David Burchianti e Giacomo Luchetti.

Sempre dal Palco di Piazza dei Priori, sabato pomeriggio, i bravissimi Alessio Santoni ed Andrea Brancaleoni (Black Night) illustreranno l’ “ABC della creazione di armature”, mentre la domenica con Lorenzo Parlanti e Hugo Arizzi si parlerà di “lattice e Make-up”. Per concludere la prima giornata di festa, sabato, a partire dalle 21,30 si esibiranno ballerine delle scuole di danza Volterra Danza di Pianeta Fitness, Centro Danza Classica Città di Volterra e ACSD Accademia Danza.

Musica e divertimento non mancheranno neppure sul palco di Piazza XX Settembre: si è scelto di dare spazio per due giorni solo alle band locali e l’Accademia Scuola di Musica che faranno ascoltare – alternandosi per due giorni - il loro repertorio, eseguendo tuttavia una cartoon cover che potrebbe andare a contribuire alla realizzazione di una compilation tutta volterrana. Nella stessa piazza sarà posizionato lo stand del Ghostbusters Squadra 7, casinisti e pasticcioni per natura, simpatici professionisti del mistero per l’intrattenimento a tema di grandi e piccini. E sabato tanta tanta musica per tutti i gusti con SRL Saturday Rock Live!

Nei due giorni della manifestazione è assicurata la partecipazione di cosplayer professionisti, come la bellissima Lucrezia Crisci ed il trasformista Andrea Barbieri che, insieme a molti altri, faranno muovere, vivere e respirare per le vie della nostra città eroi e personaggi fantastici di ogni tipo.

Oltre al secondo raduno Nazionale sui luoghi del film Fullmetal Alchemist - action movie girato proprio a Volterra ed uscito sugli schermi a febbraio 2018 - ed alla sfilata Steampunk, quest’anno, per tutti gli appassionati del manga/anime My Hero Academia, la domenica mattina incontro/scontro amichevole curato da My Hero Academia – Cosplay Italia tra Heroes e Villains in Piazza Dei Priori, con possibilità per tutti di gareggiare durante il contest pomeridiano e premio a tema. A disposizione come sempre, per foto superbe ai protagonisti, l’immancabile fotografo labronico Lorenzo (Lacrima) Tessieri.

Dalla collaborazione della locale web Radio Robinson nasce, inoltre, la diretta che permetterà al pubblico presente nelle varie aree di seguire minuto per minuto ciò che succede sui due palchi spettacolo e durante la manifestazione in genere.

Gli organizzatori Comune di Volterra, Associazione Lesha, Associazione Pro Volterra e Consorzio Turistico Volterra Valdicecina vi aspettano.

Partite con noi per questa avventura, correte a respirare il mistero, venite a vivere la favola!

