Aperto tutto il giorno il nuovo campo da basket di Quarrata

Sono conclusi i lavori al campino da basket di piazza Berlinguer. Da oggi, 30 maggio 2018, il campo da gioco tornerà ad essere fruibile tutti giorni dalle 9 alle 23. I lavori, iniziati lo scorso 10 maggio, hanno interessato la zona perimetrale del campino, che è stata completamente pavimentata. La durata degli interventi era prevista in circa 20 giorni e i tempi sono stati perfettamente rispettati.

“Sono molto soddisfatto – spiega il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – dell’intervento che è stato eseguito, che ha migliorato le condizioni del campino, e del fatto che siano stati perfettamente rispettati i tempi di consegna dei lavori. Avevamo infatti previsto di concludere l’intervento e di riaprire il campino entro la fine di maggio e così è stato. In questo modo i giovani di Quarrata e tutti gli appassionati di basket potranno godere per tutta l’estate di questo spazio di gioco che, ovviamente, rimarrà a fruizione gratuita e libera per tutta la cittadinanza”.

Con l’intervento eseguito, l’area intorno al campino è stata completamente pavimentata ed è stata lasciata a verde solamente una porzione di terreno distante dal perimetro di gioco. In questo modo la terra e i detriti non andranno più a sporcare la superficie del campo, creando disagi durante lo svolgimento del gioco.

Fonte: Comune di Quarrata

