Il Cantuccio di San Miniato sarà venduto anche in Cina

Una scatola rosa con dentro alcune confezioni dei rinomati biscotti del Cantuccio di Federigo e un foglio esplicativo che ne spiega ingredienti e provenienza, ma senza raccontarne i “segreti”. Il cantuccino più amato di San Miniato sbarca in Cina grazie alla Shang Hai Lentoscana co. Ltd, un'azienda che si occupa di esportare i prodotti enogastronomici italiani per diffondere in Asia la nostra cultura del cibo. Vino, tartufo, olio e molti altri prodotti tra i quali appunto i famosi biscotti prodotti da Paolo Gazzarrini nella pasticceria di via Maioli, la famosa strada degli artisti di San Miniato. A presentare questo progetto al sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini, sono stati lo stesso Paolo che ha accompagnato Jacopo Yang (referente del progetto per l'Italia) e Gao Jie (designer che ha realizzato la confezione in stile italiano), in una visita in Palazzo Comunale.

“E' un progetto importantissimo per la città di San Miniato e per tutto il nostro territorio – commenta il sindaco -. Il cantuccino di Paolo è un'eccellenza, un simbolo che ci è già capitato altre volte di portare all'estero, penso a quando siamo andati a Bruxelles oppure in Germania, e sono molto felice che abbia trovato uno sbocco anche fuori dall'Europa. Esportare un prodotto nato e cresciuto a San Miniato è un eccezionale biglietto da visita che fa bene a tutto il nostro territorio, ricco di prodotti di grande qualità”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

