Certaldo-Kanramachi, conto alla rovescia per festeggiare il 35ennale

La delegazione ufficiale del Comune di Kanramachi è stata ricevuta stamani dal sindaco Giacomo Cucini e dall’assessore ai gemellaggi Clara Conforti. Con loro il presidente Associazione per la promozione degli scambi interculturali presieduta da Lido Orsi. La delegazione nipponica era guidata dal sindaco Shoichi Shigehara. Presente anche la Kanramachi International Friendship Association. La delegazione sarà in questi due giorni al lavoro per allestire le mostre del Maestro Suda Kenji, gloria nazionale giapponese e cittadino onorario di Kanramchi, con realizzazioni tradizionali in legno, e del Maestro Rakusan Kiyu, grande esponente di un’altra disciplina tradizionale giapponese che è la calligrafia. In questi due giorni visiteranno alcune aziende del territorio e anche le sedi della associazioni Croce Rossa Italiana, recentemente inaugurata, e Arciconfraternita di Misericordia.

L’appuntamento con la cittadinanza è fissato invece per venerdì 1 giugno 2018, ore 16,30 in Palazzo Pretorio, ex chiesa dei Santi Tommaso e Prospero, per la cerimonia dei 35° anniversario di gemellaggio tra Certaldo e Kanramachi. Poi alle 17,30 l’inaugurazione di “LA PUREZZA E L’ELEGANZA”, le due mostre dei due grandi artisti nipponici Suda Kenji e Rakusan Kiyu.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

