Fissati i funerali del 25enne ex calciatore Federico Zini

È stato restituito ai familiari il corpo di Federico Zini, 25enne ex calciatore morto suicida dopo aver ucciso la ex fidanzata Elisa Amato tra Prato e San Miniato lo scorso sabato 26 maggio. Come già annunciato i funerali si terranno nella chiesa di San Pietro a Balconevisi (San Miniato), dove la famiglia Zini è originaria. Alle 16 di sabato 2 giugno si terrà la funzione religiosa, seguirà la tumulazione nel cimitero locale. La salma farà ritorno nell'abitazione di via Cavane domani pomeriggio, dove sarà allestita la camera ardente fino alle esequie.

