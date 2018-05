Inaugura la mostra En Plein Air degli studenti della Florence University of the Arts

Giovedì 31 maggio alle 18 aprirà En Plein Air, la mostra degli studenti del corso di Landscape and Architecture Photography della FUA Florence University of the Arts, allestita nella galleria Corridoio Fiorentino, in Corso dei Tintori 21.

Gli studenti di fotografia, guidati da Marco Gualtieri, che si sono specializzati in queste settimane sulla fotografia del paesaggio, sono riusciti a sfruttare al massimo l’ambiente eccezionale che Firenze e la Toscana offrono, ed hanno esplorato la città ed i suoi paesaggi naturali al fine di creare una collezione completa ed esaustiva.

"Cerca di dimenticare quali oggetti hai davanti a te: un albero, una casa, un campo o qualunque cosa. Semplicemente pensare: 'Ecco un quadratino di blu, qui un oblungo di rosa, qui una striscia di giallo’ e dipingila come ti sembra, il colore e la forma esatti, fino a quando ti dà la tua impressione della scena, prima di te".Claude Monet.

Il desiderio di catturare il paesaggio, essendocisi immersi, connette pittori e fotografi allo stesso modo. La pratica risale a secoli fa, ma in realtà è stata trasformata in una forma d'arte solo dagli impressionisti francesi del XIX secolo.

Dalle opere in mostra si evince come i ragazzi siano riusciti a catturare le atmosfere create dalla luce, raffigurandone le qualità mutevoli ed effimere, invitando gli spettatori ad impegnarsi in un viaggio visivo che li farà sentire parte del paesaggio.

Marco Gualtieri è un fotografo paesaggista con base a Firenze. Ha una laurea in Arti visive del DAMS (Drama, Art and Music Studies) - Università di Bologna, un diploma di laurea in Cinematografia della National Film School di Roma, un certificato in Documentari e Fotogiornalismo dall'International Center of Photography di New York. Il suo lavoro è stato esposto negli Stati Uniti, dove ha vissuto e lavorato negli ultimi dieci anni. Marco attualmente fa base a Firenze e collabora con la Florence University of the Arts come istruttore di fotografia.

Corridoio Fiorentino

Corridoio Fiorentino, all’interno della School of Digital Imaging and Visual Arts della FUA, è una delle sedi CEMI (Community Engagement Member Institutions) che fanno parte della Fondazione Palazzi ed è il nuovo spazio espositivo per le opere fotografiche e di design di artisti esterni, studenti e professori della Florence University of the Arts.

FUA The Florence University of the Arts

FUA, con le sue 9 facoltà nel centro storico di Firenze, ha 7 sedi all'avanguardia, tra cui vere e proprie finestre aperte sulla città e veri esempi di integrazione: un ristorante, una pasticceria, una casa editrice, due gallerie d’arte e di design, un negozio di moda, gestiti interamente dai propri studenti con la formula dell'Experiential Learning.

EN PLEIN AIR

Opening: Giovedì 31 maggio ore 18 – 21

CORRIDOIO FIORENTINO

Florence University of the Arts – Corso dei Tintori 21

50122 Firenze

Ingresso libero

