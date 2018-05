Incidente alla rotatoria tra Catena e Ponte a Egola

Incidente tra Catena e Ponte a Egola a San Miniato, poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 30 maggio. Alla rotatoria che unisce via Pruneta con via Pannocchia, due veicoli si sono scontrati. Sul posto un'automedica e due ambulanze, della Pubblica assistenza di Montopoli e della Misericordia di San Miniato Basso, assieme alla polizia municipale di San Miniato per i rilievi. Due le persone rimaste coinvolte nell'incidente, non è chiaro se siano rimaste ferite e in che modo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

