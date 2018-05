Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato

C'è stato un incidente tra le uscite di Empoli Ovest e di San Miniato in direzione mare in Fi-Pi-Li: sul posto due ambulanze delle Misericordie di San Miniato e di Santa Croce sull'Arno. Due auto si sarebbero tamponate, ma al momento non è ancora chiara la dinamica. Non ci sarebbero feriti gravi, ma una 35enne è stata trasportata in codice giallo in ospedale. In tarda serata si registrano code fin prima dello svincolo di San Miniato, dopo lo svincolo di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Poco fa un nuovo incidente ha interessato la Fi-Pi-Li, in direzione opposta rispetto a quello precedente. Lo scontro si è registrato intorno alle 19.10 nel tratto compreso tra Svincolo Santa Croce Sull'Arno e Svincolo San Miniato Basso in direzione Firenze. Sul posto sono arrivati i sanitari della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. Per la sicurezza e la viabilità stanno intervenendo gli agenti della Polizia Stradale di Firenze.

