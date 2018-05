Incontro dedicato alla poesia alla Fonte

La Poesia oggi: è ancora possibile?

Nella meravigliosa cornice della Fonte (altro angolo ancora da scoprire del nostro Paese) si terrà stasera, 30 maggio, un incontro interamente dedicato alla Poesia.

L'incontro è promosso dal nostro poeta Gerardo Esposito (di cui abbiamo edito il suo libro diP Poesie "Cercami in un sogno" del 2015) e dai suoi amici che fanno della 'parola poetica' l'arma con cui vincere la quotidianità.

Interverrà - tra l'altro - anche il Direttore Artistico del Teatro Franco Di Corcia jr che ne approfitterà per annunciare la prossima uscita del nuovo libro di Gerardo Esposito: un libro solo di racconti con un'unica poesia dedicata.

"(...) è ancora possibile la poesia oggi, nel nostro mondo che è il regno del prosaico, di Amazon, del tutto e subito? " - si chiede Franco Di Corcia jr - Di fronte all’innumerevole quantità di parole scritte da cui siamo costantemente bombardati ci vuole qualcosa che faccia da argine, e per me alle fondamenta di questo argine sta la poesia. La poesia è ancora possibile perché è un anticorpo contro il dilagare della superficialità. Detto ciò, come Montale, credo che sia inutile interrogarsi ulteriormente sul destino delle arti: non possiamo indovinarlo, così come del futuro non riusciamo ad indovinare nient’altro, e va benissimo così."

I Pensieri di Bo' - insieme al Teatro di Bo' - sono da anni impegnati per la promozione della 'Parola Pensata' e invitano tutte le 'anime pensanti' a riempire con le proprie parole il luogo magico della Fonte affinché sia l'inizio di un cammino ricco di parole nuove!

Fonte: Pensieri di Bo' Ufficio di Comunicazione

