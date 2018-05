Liste d'attesa riorganizzate, ecco le novità nell'area pistoiese

Riorganizzazione delle liste d'attesa per dare ai cittadini le stesse opportunità di accesso in tutti i territori dell'Azienda USL Toscana centro, e quindi anche nell'aera pistoiese, introduzione dei codici di priorità, un numero verde a disposizione dei medici di famiglia per le visite urgenti, acquisto di un nuovo software per migliorare il sistema di prenotazione di visite ed esami, percorsi ospedalieri nuovi all'interno dell'ospedale che prevedono lo svolgimento di indagini diagnostiche e visite senza passare dal Cup, ulteriore incremento dell'attività operatoria, progetti di produttività aggiuntiva e ricerca di nuovi professionisti. Sono queste, i sintesi, le azioni intraprese dall'Azienda ed illustrate ai consiglieri nel corso della seduta sulla sanità che si è svolta oggi nel Comune di Pistoia sullo specifico tema delle liste d'attesa. Saranno investiti anche 200 mila euro, solo su Pistoia, per aumentare sul territorio, facendo ricordo al privato, la disponibilità di prestazioni, in particolare di endoscopia digestiva ed ecografie; due ambiti particolarmente critici.

L'ospedale di Pistoia è stato inoltre descritto come un modello di alta innovazione e qualità sul quale solo per le attrezzature sanitarie sono stati investiti 17 milioni di euro. Entro l'estate un importante investimento riguarderà in particolare tre sale operatorie che saranno integrate dal punto di vista informatico così da consentire ai chirurghi un dialogo in diretta e con la trasmissione dei dati sanitari dei pazienti. Oggi la lista d'attesa chirurgica del San Jacopo è in costante diminuzione con un incremento dell'attività di oltre il 20% (100 interventi in più ogni mese).

È stata sviluppata anche la chirurgia della mammella così da offrire alle donne un servizio vicino al loro luogo di residenza e Pistoia è anche centro di riferimento dell'Azienda per quanto concerne i complessi interventi al fegato.

È stato, inoltre comunicato che saranno nuovamente aperti i bandi per il reperimento di nuovi oculisti; purtroppo, nonostante l'intenzione dell'Azienda di investire in nuovo personale permangono difficoltà oggettive nel reperirlo in particolari settori e professionalità.

Verranno anche definitivamente risolte le problematiche relative all'anatomia patologica con la stabilizzazione del personale e la riorganizzazione dell'attività per risolvere il problema della tempistica sulla consegna dei referti impegnandosi a garantire la consegna degli esami entro trenta giorni di calendario; gli esami citologici dell'Azienda USL Toscana centro attualmente vengono effettuati nell'area pistoiese anche per Prato ed entro fine anno anche per il territorio empolese e l'obiettivo è quello di riuscire a processare tutti gli esami citologici per l'intera Azienda.

Per quanto riguarda il territorio è stato anche sottolineato che oggi i piani di cura dei cittadini sono praticamente sempre integrati tra ospedale e territorio e ospedale, se necessario anche con il coinvolgimento della componente sociale ed inoltre, sempre sul territorio sono presenti ben 34 posti letto di cure intermedie.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio Stampa

