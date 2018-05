Il maggio dei libri a Santa Croce, tante iniziative per riappropriarsi della lettura

Tantissime e diversificate le attività proposte quest’anno dalla Biblioteca Comunale “Adrio Puccini” nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”. Con i suoi progetti la Biblioteca ha cercato di avvicinare e stimolare alla lettura un pubblico più e meno giovane con attività differenziate.

In occasione dei 40 anni dall’omicidio Moro, la Biblioteca Comunale ha proposto “L'affaire Moro quaranta anni dopo”, una bibliografia ed una filmografia che cercano di fornire opportunità e strumenti di approfondimento su quanto è accaduto durante i giorni del sequestro del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, uno dei tanti misteri della storia italiana.

Per i bambini dai 6 agli 8 anni, il laboratorio “La Luna in Biblioteca” dedicato allo spazio ed alle invenzioni, con letture, disegni, navicelle spaziali e alieni, ha rappresentato un momento di svago e socializzazione, ma sopratutto di conoscenza e curiosità per i tanti ragazzini intervenuti.

La Biblioteca ha inoltre inaugurato un progetto per lo scambio libri in collaborazione con il Centro Giovani “Santa Croce Rock City” e il Complesso Orti urbani. Il progetto è stato denominato “Libri liberi”, si tratta infatti di libri che sono stati donati alla Biblioteca ma che sono già posseduti, magari in più copie, per questo è stato deciso di metterli a disposizione in realtà meno istituzionali. La proposta vuole favorire una contaminazione positiva tra libri, lettura e vita quotidiana, una prima tranche di materiale è stato consegnato e verrà collocato in spazi ben definiti ed identificati dove i libri potranno essere letti ed apprezzati da persone anche e, ci auguriamo, che questo sia una prima opportunità che metta in moto la buona pratica dello scambio e della condivisione.

Il 28 maggio si è conclusa la 24° edizione di “Uno su cinque… scegli il tuo libro”, il premio letterario proposto che la Biblioteca Comunale sta portando avanti ininterrottamente dal 1996. Quest’anno il vincitore scelto dai bambini delle classi IV e V della Scuola primaria è il libro “Biscotti quiz” di Stefano Bordiglioni. Lo scrittore forlinese, uno dei più importanti autori di libri per ragazzi, vincitore di premi e concorsi, è già stato più volte a Santa Croce sull’Arno ed ogni incontro ha rappresentato per i ragazzi una esperienza indimenticabile, per la grande capacità di Bordiglioni di coinvolgere la platea con canti giochi di parole, rime e storie. L’incontro con l’autore del libro, come ogni anno si è tenuto al Teatro Comunale Verdi.

A maggio si concludono anche i progetti “Un libro sotto il banco” e “Le borsine magiche” Al primo progetto quest’anno hanno aderito otto classi della Scuola Primaria del nostro Istituto comprensivo, coinvolgendo circa 180 ragazzi/e e movimentando più di 350 libri. Il 30 maggio verranno consegnati gli attestati: Al più grande Sgranocchiatore di libri, Al più grande Mangiatore di libri, Al più grande Divoratore di libri e il Premio Bibliotecario per un giorno che darà al vincitore la possibilità di trascorrere una giornata in Biblioteca in veste di “Bibliotecario”

Le borsine magiche è un progetto che la Biblioteca ha realizzato per la prima volta con i bambini di cinque anni della Scuola per l’Infanzia Poggio Fiorito. I piccolini hanno dipinto delle borsine di stoffa al cui interno ogni venerdì viene messo un libro della Biblioteca Comunale per poterlo leggere con mamma, babbo o con i fratelli più grandi o i nonni nel fine settimana. Il lunedì durante un momento dedicato, a turno i bambini raccontano le storie ai loro compagni.

Insomma “libri in tutti i modi e in tutti i luoghi: progetti con i quali si cerca di sostenere e promuovere la lettura, attività che quest’anno hanno coinvolto circa 700 ragazzi, un numero veramente importante - sottolinea il sindaco Giulia Deidda -. Oggi che molti di noi usano strumenti touchscreen per leggere il quotidiano, un romanzo, o altro, è importante che la lettura sia sempre e comunque un’abilità da coltivare, che sia fatta per piacere, per informarsi, oppure per motivi di studio.”

“Leggere significa appropriarsi, in modo autonomo, di contenuti - conclude l’assessore Mariangela Bucci - sappiamo anche che sta diventando sempre più evidente l’importanza di non perdere il contatto con il libro o con il giornale stampato, pena il rischio di perdere abilità, anche semplicemente manuali, che non vengono utilizzate con l’uso di mezzi tecnologici. Una ragione in più per incoraggiare i nostri cittadini di tutte le età a non smettere di amare la carta stampata in tutte le sue forme. Apprendiamo in queste ore che Santa Croce sull’Arno, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto la qualifica di “CITTA’ CHE LEGGE” da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un bel riconoscimento per la nostra cittadina, che ha dimostrato l'esistenza di numerose buone pratiche nell'ambito della promozione della lettura su tutto il territorio.”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

