Minaccia di querela ad Auletta, Acerbo (Prc): "Fatto gravissimo"

Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, dichiara:

«Toscana Aeroporti, la società che gestisce l’Aeroporto di Firenze-Peretola e l’Aeroporto di Pisa-San Giusto, ha annunciato di voler presentare una querela nei confronti del nostro compagno candidato sindaco di Pisa Ciccio Auletta, per una sua sacrosanta dichiarazione contro la privatizzazione in corso: è un fatto gravissimo.

Ciccio è un esempio di consigliere comunale che ha sempre con impegno e competenza agito per la trasparenza e la difesa dei diritti dei cittadini ed oggi guida una coalizione denominata “Diritti in Comune” composta da Rifondazione e Una Città in Comune e Possibile-Pisa. Siamo di fronte a metodi intimidatori per zittire una voce scomoda. Ci aspettiamo che tutte le istituzioni competenti e i soci pubblici dell’azienda prendano posizione di fronte a questo episodio vergognoso: contestare l’esternalizzazione degli aeroporti toscani non è un reato, anzi semmai un merito».

Fonte: Ufficio Stampa

