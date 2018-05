Ordigno di Capodanno, rinvio a giudizio per 39 anarchici

Rinvio a giudizio per 39 anarchici attivi a Firenze, alcuni dei quali ritenuti responsabili per l'esplosione dell'ordigno di Capodanno 2017 che ferì gravemente l'artificiere della polizia Mario Vece mentre tentava di disinnescarlo davanti alla libreria il Bargello vicina a Casapound. La prima udienza del processo sarà il 12 luglio.

Per l'ordigno sono accusati di tentato omicidio e danneggiamento Nicola Almerigogna, Pierloreto Fallanca e Giovanni Ghezzi. Sempre a luglio, in un processo distinto, si terrà l'udienza per Salvatore Vespertino il cui dna fu trovato sull'ordigno. Accusati invece a vario titolo altri anarchici: i reati contesti sono lesioni, resistenza, danneggiamenti, occupazioni di edifici come Villa Panico a S.Salvi e La Riottosa a Galluzzo

