Polizia, alla Squadra Mobile di Firenze arriva il dirigente Antonino De Santis

Il Dr. Antonino De Santis è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Firenze.

Negli ultimi anni ha ricoperto lo stesso incarico a Catanzaro dopo aver diretto per anni la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo .

Laureato in giurisprudenza, il Dr. Antonino De Santis è in servizio nella Polizia di Stato dal 1994.

Al termine del corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato, nel ’95 ha assunto il suo primo incarico presso l’allora Commissariato di Crotone, diventato di lì a poco Questura.

Proprio nella Questura crotonese, dopo aver ricoperto importanti incarichi, è stato dirigente della Squadra Mobile dal 2000 fino al 2005, anno in cui è andato a dirigere la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo, coordinando importanti indagini nell’ambito della criminalità mafiosa e delle organizzazioni internazionali dedite al traffico di esseri umani.

Dal 2015 ha diretto la Squadra Mobile di Catanzaro, competente per le indagini di criminalità organizzata anche nelle province di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Negli anni, ha tenuto lezioni in materia di tecniche investigative di contrasto alla criminalità organizzata presso l’Istituto Superiore di Polizia e ha lavorato attivamente anche all’estero, collaborando con le polizie di altri Paesi.

Da ieri ha assunto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile fiorentina.

Fonte: Questura di Firenze

